Диогу Жота: хочу завоёвывать титулы с «Ливерпулем»

Нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота выразил желание больше забивать и завоёвывать титулы с клубом.
«В прошлом сезоне у меня всё складывалось хорошо, но случилась тяжёлая травма. Надеюсь, что в нынешнем сезоне обойдётся без повреждений. Хочу больше забивать, помогать команде выигрывать матчи. Я хочу завоёвывать титулы. В прошлом сезоне я впервые в жизни сыграл в четвертьфинале Лиги чемпионов. Это отличная возможность научиться чему-то и достичь более серьёзных высот в следующий раз», — цитирует Жоту пресс-служба «Ливерпуля».
Напомним, Жота травмировался в расположении сборной Португалии и не смог провести за неё во время международной паузы ни минуты. Но он вернулся к полноценным тренировкам и готов помочь команде в предстоящем матче восьмого тура АПЛ с «Уотфордом».
- 15 октября 2021
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