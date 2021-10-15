Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Диогу Жота: хочу завоёвывать титулы с «Ливерпулем»

Диогу Жота: хочу завоёвывать титулы с «Ливерпулем»
Комментарии

Нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота выразил желание больше забивать и завоёвывать титулы с клубом.

«В прошлом сезоне у меня всё складывалось хорошо, но случилась тяжёлая травма. Надеюсь, что в нынешнем сезоне обойдётся без повреждений. Хочу больше забивать, помогать команде выигрывать матчи. Я хочу завоёвывать титулы. В прошлом сезоне я впервые в жизни сыграл в четвертьфинале Лиги чемпионов. Это отличная возможность научиться чему-то и достичь более серьёзных высот в следующий раз», — цитирует Жоту пресс-служба «Ливерпуля».

Напомним, Жота травмировался в расположении сборной Португалии и не смог провести за неё во время международной паузы ни минуты. Но он вернулся к полноценным тренировкам и готов помочь команде в предстоящем матче восьмого тура АПЛ с «Уотфордом».

Новость по теме
Александер-Арнольд и Жота смогут помочь «Ливерпулю» в субботнем матче с «Уотфордом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021