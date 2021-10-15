Диогу Жота: хочу завоёвывать титулы с «Ливерпулем»

Нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота выразил желание больше забивать и завоёвывать титулы с клубом.



«В прошлом сезоне у меня всё складывалось хорошо, но случилась тяжёлая травма. Надеюсь, что в нынешнем сезоне обойдётся без повреждений. Хочу больше забивать, помогать команде выигрывать матчи. Я хочу завоёвывать титулы. В прошлом сезоне я впервые в жизни сыграл в четвертьфинале Лиги чемпионов. Это отличная возможность научиться чему-то и достичь более серьёзных высот в следующий раз», — цитирует Жоту пресс-служба «Ливерпуля».



Напомним, Жота травмировался в расположении сборной Португалии и не смог провести за неё во время международной паузы ни минуты. Но он вернулся к полноценным тренировкам и готов помочь команде в предстоящем матче восьмого тура АПЛ с «Уотфордом».