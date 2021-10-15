Магомед Оздоев: надеюсь в ноябре уже быть в общей группе

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев рассказал о восстановлении после травмы. Футболист травмировался ещё в матче 1-го тура с «Химками» (3:1). С тех пор он так и не выходил на поле.
«Что за травма? Всей терминологии не знаю, но сразу сказали, что восстанавливаться придётся долго. Сначала были мысли, что, возможно, потребуется операция.
Какие были ощущения после травмы? Я сразу почувствовал, что уже всё. Никогда раньше не было таких ощущений. И такой травмы в карьере тоже. Но всё когда-то бывает в первый раз.
Часто ли спрашивают болельщики, когда вернусь на поле? Часто, в том числе на стадионе. Пытаюсь говорить, как есть. Потому что не могу назвать точные сроки. Врачи знают лучше. Надеюсь в ноябре уже быть в общей группе.
Сроки возвращения всегда дают с запасом, и я сам такого же мнения. При этом, считаю, надо будет себя ощущать не на сто, а на сто сорок процентов. Самое тяжёлое в таких травмах — получить рецидив. Поэтому хочется полноценно восстановиться», — приводит слова Оздоева «Матч ТВ».
- 15 октября 2021
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