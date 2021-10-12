Оздоев передал привет Ловрену после того, как Россия обошла Хорватию в группе отбора на ЧМ

Полузащитник «Зенита» и сборной России Магомед Оздоев в своём «твиттере» передал привет одноклубнику Деяну Ловрену после того, как россияне обошли Хорватию в турнирной таблице группы H отбора на ЧМ-2022.
Примечательно, что оба футболиста не попали в составы своих национальных команд на октябрьские матчи отбора ЧМ-2022.
Напомним, благодаря победе над Словенией (2:1) сборная России вырвалась на единоличное первое место в турнирной таблице группы H. На счету команды Валерия Карпина 19 очков в 8 матчах. На втором месте расположились хорваты – 17 очков.
Третье и четвёртое место в таблице группы занимают Словакия и Словения соответственно, которые набрали по 10 очков. Их разделяет лишь разница забитых и пропущенных голов. Замыкают турнирную таблицу Кипр и Мальта (по 5 очков).
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