Агент Тюкавина: Шунин не выручил «Динамо» в дерби. Логичнее было поставить Лещука

Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы форварда «Динамо» Константина Тюкавина, прокомментировал результат столичного дерби. Матч 11-го тура РПЛ «Спартак» — «Динамо» закончился со счётом 2:2. При этом «Динамо» вело в счёте с преимуществом в два мяча.
«Дерби мне вообще не понравилось в первом тайме. Но после потасовки завелись, второй тайм получился хорошим. Мне показалось, что Шунин не выручил сегодня. Логичнее было бы поставить Лещука, он смотрелся в прошлых играх поувереннее, выручал, хорошо играл. Но за результат отвечает тренер, он принял такое решение», — сказал Сафонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Московское «Динамо» в 11 матчах набрало 20 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Спартак» (17) — на 7-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (23).
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