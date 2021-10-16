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Агент Тюкавина: нереализованный момент в дерби не ударит по Косте. Он бил правильно

Агент Тюкавина: нереализованный момент в дерби не ударит по Косте. Он бил правильно
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Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы форварда «Динамо» Константина Тюкавина, прокомментировал игру своего клиента в матче 11-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:2). Тюкавин стал автором одного из мячей, а при счёте 2:0 не реализовал выход один на один.

«Нереализованный момент не ударит по Тюкавину. Сантиметром выше пробил, чуть-чуть не залетел этот удар. Там было два варианта: бить вот так или перекидывать. Бил он правильно. Хорошо играл, свою работу сделал, гол Костя забил. Если на табло фамилия есть, значит, уже всё сделал правильно. Всё с ним будет нормально, психологических проблем не будет. Такое бывает, не только же он моменты не реализовал», — сказал Сафонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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