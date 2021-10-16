Агент Тюкавина: нереализованный момент в дерби не ударит по Косте. Он бил правильно
Поделиться
Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы форварда «Динамо» Константина Тюкавина, прокомментировал игру своего клиента в матче 11-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:2). Тюкавин стал автором одного из мячей, а при счёте 2:0 не реализовал выход один на один.
«Нереализованный момент не ударит по Тюкавину. Сантиметром выше пробил, чуть-чуть не залетел этот удар. Там было два варианта: бить вот так или перекидывать. Бил он правильно. Хорошо играл, свою работу сделал, гол Костя забил. Если на табло фамилия есть, значит, уже всё сделал правильно. Всё с ним будет нормально, психологических проблем не будет. Такое бывает, не только же он моменты не реализовал», — сказал Сафонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Комментарии
- 16 октября 2021
-
22:07
-
22:06
-
22:01
-
21:59
-
21:53
-
21:53
-
21:52
-
21:48
-
21:47
-
21:42
-
21:41
-
21:41
-
21:38
-
21:34
-
21:33
-
21:32
-
21:29
-
21:28
-
21:26
-
21:25
-
21:25
-
21:14
-
21:09
-
21:06
-
21:00
-
20:57
-
20:56
-
20:53
-
20:50
-
20:38
-
20:33
-
20:31
-
20:27
-
20:24
-
20:21
Партнерский контент