Тухель прокомментировал победу в матче с «Брентфордом»

Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель прокомментировал победу в матче 8-го тура английской Премьер-лиги с «Брентфордом».



«Последние 20 минут матча напоминали кубковую игру. «Брентфорду» нечего было терять, они нашли свою мотивацию. Было ощущение, что у нас на одного игрока меньше.



Мы были недостаточно последовательны. Они нашли свою игру, а мы слишком много внимания уделяли обороне. Я был очень доволен первыми 65-70 минутами, возможно, мы должны были забить больше.



Хорошо быть на вершине таблицы, но есть слишком много команд, которые находятся близко, поэтому это не главное в октябре», — цитирует Тухеля BBC.



Матч «Брентфорд» — «Челси» завершился победой синих со счётом 1:0. Единственный мяч записал на свой счёт Бенджамин Чилуэлл.



После восьми сыгранных туров в английской Премьер-лиге «Челси» располагается на 1-м месте в турнирной таблице с 19 очками в активе. «Брентфорд» (12) — на 7-м месте.

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