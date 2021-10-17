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Экс-форвард «Фиорентины»: Кокорину не дают показать свои качества

Экс-форвард «Фиорентины»: Кокорину не дают показать свои качества
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Бывший нападающий «Фиорентины» Кристиан Ригано поделился мнением о ситуации, в которой оказался форвард команды Александр Кокорин. Ригано предположил, что Кокорин мог бы играть более значимую роль, если бы тренерский штаб больше доверял ему.

«Я его не знал, но слышал хорошие отзывы. 10 минут игрового времени не идут ему на пользу. Они не позволяют полностью оценить его.

В прошлом сезоне у него была травма. А в новом сезоне ему не дают показать свои качества», — цитирует Ригано Football Italia со ссылкой на Pentasport.

Кокорин перешёл в «Фиорентину» из «Спартака». Контракт российского форварда с итальянским клубом рассчитан до 2024 года. Сумма трансфера составила € 4,5 млн. В сезоне-2020/2021 Александр принял участие в четырёх матчах итальянской Серии А и не отметился результативными действиями.

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