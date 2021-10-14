«Фиорентина» может подписать Борху Майораля. Он может стать альтернативой Кокорину

«Фиорентина» проявляет интерес к нападающему «Ромы» Борхе Майоралю, который выступает за римский клуб на правах аренды.

Как сообщает La Nazione, интерес «фиалок» к 24-летнему испанскому форварду не связан с ситуацией вокруг основного нападающего и лучшего бомбардира команды Душана Влаховича. Напомним, сербский футболист ранее отказался продлевать контракт с клубом.

Майораля рассматривают в качестве альтернативы российскому нападающему Александру Кокорину.

Испанец является воспитанником «Реала». В текущем сезоне форвард сыграл за «Рому» 2 матча, в которых провёл 20 минут на поле.

Напомним, контракт российского форварда с итальянским клубом рассчитан до 2024 года. Сумма трансфера составила € 4,5 млн. В сезоне-2020/2021 Александр принял участие в четырёх матчах итальянской Серии А и не отметился результативными действиями.