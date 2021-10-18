Матч Лиги чемпионов «Зенит» — «Ювентус» обслужит бригада арбитров из Швейцарии

УЕФА назначил бригаду арбитров, которая будет работать на матче группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022 «Зенит» — «Ювентус», сообщается на официальном сайте организации.



Встречу обслужит швейцарская бригада арбитров во главе с Сандро Шерером. Помогать ему будут ассистенты Стефан Де Алмейда и Беким Зогай. Резервный рефери — Ален Бьери. За VAR будет отвечать немецкий арбитр Бастиан Данкерт, которому будет помогать швейцарец Федайи Сан.



Матч группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Зенит» — «Ювентус» состоится 20 октября на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало встречи — в 22:00 мск. Ответная игра «Ювентуса» и «Зенита» пройдёт 2 ноября на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине (Италия).