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Матч Лиги чемпионов «Зенит» — «Ювентус» обслужит бригада арбитров из Швейцарии

Матч Лиги чемпионов «Зенит» — «Ювентус» обслужит бригада арбитров из Швейцарии
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УЕФА назначил бригаду арбитров, которая будет работать на матче группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022 «Зенит» — «Ювентус», сообщается на официальном сайте организации.

Встречу обслужит швейцарская бригада арбитров во главе с Сандро Шерером. Помогать ему будут ассистенты Стефан Де Алмейда и Беким Зогай. Резервный рефери — Ален Бьери. За VAR будет отвечать немецкий арбитр Бастиан Данкерт, которому будет помогать швейцарец Федайи Сан.

Матч группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Зенит» — «Ювентус» состоится 20 октября на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало встречи — в 22:00 мск. Ответная игра «Ювентуса» и «Зенита» пройдёт 2 ноября на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине (Италия).

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