Суркис: с удовольствием дам Ярмоленко возможность завершить карьеру в киевском «Динамо»

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис не исключил возможное возвращение в украинский клуб 31-летнего нападающего «Вест Хэм Юнайтед» Андрея Ярмоленко.



«Возвращение Андрея в «Динамо»? Такой договоренности нет. Это зависит от обеих сторон. Если у него будет желание, я с удовольствием дам ему возможность закончить карьеру в родном клубе. С большим уважением отношусь к тому, что он сделал для Динамо, и считаю его очень порядочным человеком», — цитируют Суркиса на YouTube-канале ТаТоТаке.



В составе киевского «Динамо» Ярмоленко провёл 340 матчей во всех турнирах, в которых отметился 137 забитыми мячами и 90 результативными передачами. В 2017 году нападающий перешёл в дортмундскую «Боруссию», а ещё через сезон стал игроком «Вест Хэма». В текущем сезоне на счету Ярмоленко 10 матчей в футболке «молотобойцев» (2 — в основе).

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