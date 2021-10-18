Питер Крауч назвал имя следующего тренера «Ливерпуля»

Бывший нападающий «Ливерпуля» Питер Крауч предположил, что следующим главным тренером мерсисайдцев будет Стивен Джеррард, ныне возглавляющий «Рейнджерс». Наставником «Ливерпуля» с 2015 года является Юрген Клопп.

«Джеррард будет следующим главным тренером «Ливерпуля». Он обязан им стать. Юрген Клопп будет работать c командой сколько захочет, но он не останется навечно. Однажды его семья может захотеть вернуться в Германию. Когда это случится, Джеррард будет готов. Ожидание того стоит, он вернётся домой.

Стивен может работать с «Ливерпулем» 10 лет и ещё больше укрепить свой статус легенды, если это вообще возможно», — приводит слова Крауча Daily Mail.

Видеообзор матча «Уотфорд» — «Ливерпуль»

Главные события АПЛ в нашем специальном телеграм-канале. Подписывайся.