Вильена: у игрока ЦСКА была явная игра рукой. Мы должны были получить пенальти

Полузащитник «Краснодара» Тонни де Вильена прокомментировал эпизод с неназначением пенальти в ворота ЦСКА в матче 10-го тура РПЛ (0:0).

«Мы неплохо атаковали всю дорогу, однако ЦСКА – отличная сбалансированная команда. Мы должны были получить одиннадцатиметровый в концовке, поскольку у соперника была явная игра рукой – позднее это признали компетентные органы. Но ничего не поделаешь, это футбол. Судья посчитал, что нарушения не было, хотя если бы мы реализовали пенальти и победили, то настроение было бы лучше. Тем не менее у меня довольно положительные впечатления от матча с армейцами.



Чего не хватило для того, чтобы забить победный гол? Банально не хватило удачи. Мы создали много моментов, и если бы нам повезло хотя бы в одном из них, ход игры сложился бы в нашу пользу. Но что ж, нельзя опускать руки. Если в каждой игре будем создавать много опасностей в чужой штрафной, то фортуна ещё обернётся к нам лицом», — приводит слова Вильены пресс-служба «Краснодара».

В том матче московский ЦСКА сыграл вничью с «Краснодаром». Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась со счётом 0:0. В добавленное время судья не назначил пенальти в ворота ЦСКА после попадания мяча в руку защитника Игоря Дивеева.