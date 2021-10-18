Вернидуб: Суперлига — глупая идея. Футбол — это не только элита

Главный тренер молдавского «Шерифа» Юрий Вернидуб перед матчем 3-го тура Лиги чемпионов с итальянским «Интером» прокомментировал идею о создании Европейской Суперлиги.



«Это глупая идея, я не могу с ней согласиться. Футбол принадлежит всем тем, кто этого заслуживает. Суперлига отдаёт предпочтение клубам, которые и так уже очень богаты. Я понимаю их интересы, но это противоречит спортивным ценностям. Настоящие награды должны получать ​​те, кто их заслуживает. Футбол — это не только элита», — цитирует Вернидуба Tuttomercatoweb со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.



Напомним, проект Европейской Суперлиги подразумевал под собой создание одной лиги, в которой будут участвовать 20 европейских клубов. Изначально участие в Суперлиге подтвердили такие топ-клубы, как «Милан», «Арсенал», мадридский «Атлетико», «Челси», «Барселона», миланский «Интер», туринский «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и «Тоттенхэм Хотспур». Позже большая часть команд вышла из проекта, в турнире по сегодняшний день остались лишь «Реал», «Барселона» и «Ювентус».