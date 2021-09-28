УЕФА отказался от претензий к «Реалу», «Барселоне» и «Ювентусу» по делу Суперлиги

УЕФА отказался от претензий в адрес мадридского «Реала», каталонской «Барселоны» и туринского «Ювентуса» по делу Европейской Суперлиги, информирует журналист Танкерди Палмери в «Твиттере».
По сведениям источника, УЕФА отменил любые санкции в отношении последних трёх клубов-организаторов Суперлиги. Разбирательство по этому делу признано недействительным. Также отменены штрафы для остальных девяти команд, которые были готовы принять участие в Суперлиге.
Напомним, проект Европейской Суперлиги подразумевал под собой создание одной лиги, в которой будут участвовать 20 европейских клубов. Изначально участие в Суперлиге подтвердили такие топ-клубы, как «Милан», «Арсенал», мадридский «Атлетико», «Челси», «Барселона», миланский «Интер», туринский «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и «Тоттенхэм Хотспур». Позже большая часть команд вышла из проекта, в турнире по сегодняшний день остались лишь «Реал», «Барселона» и «Ювентус».
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