Индзаги: в матче с «Шерифом» нам потребуется злоба, агрессия, решимость

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги заявил, что миланцы будут играть на победу в матче 3-го тура Лиги чемпионов с «Шерифом».
«Знаю, что мы ещё не забили в Лиге чемпионов. Не думаю, что тут дело в психологии. С «Реалом» было много случайностей и неточностых ударов. Мы пробили по воротам 18 раз и не забили, в следующем матче мы пробили по воротам 19 раз и забили шесть голов. Завтра у нас будет прекрасная возможность выиграть у команды, которая сейчас доминирует в группе.
Конечно, завтра нам потребуется злоба, агрессия, решимость. Перед нами команда, преисполненная энтузиазма, которая лидирует в группе. Это будет непростой матч, но для нас он принципиален. Мы хотим переломить неприятную тенденцию в еврокубках. Нужно достичь победы», — цитирует Индзаги SempreInter.
«Интер» примет «Шериф» завтра, 19 октября. Матч начнётся в 22:00 мск. «Шериф», который набрал 6 очков, лидирует в таблице группы, «Интер» (1) — третий.
- 19 октября 2021
-
00:16
-
00:14
-
00:00
- 18 октября 2021
-
23:59
-
23:57
-
23:40
-
23:39
-
23:35
-
23:20
-
23:01
-
22:59
-
22:51
-
22:36
-
22:31
-
22:21
-
22:10
-
22:10
-
22:04
-
22:02
-
21:53
-
21:50
-
21:32
-
21:25
-
21:23
-
21:21
-
21:15
-
21:08
-
21:06
-
21:00
-
20:39
-
20:38
-
20:34
-
20:32
-
20:24
-
20:16