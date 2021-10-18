Индзаги: в матче с «Шерифом» нам потребуется злоба, агрессия, решимость

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги заявил, что миланцы будут играть на победу в матче 3-го тура Лиги чемпионов с «Шерифом».

«Знаю, что мы ещё не забили в Лиге чемпионов. Не думаю, что тут дело в психологии. С «Реалом» было много случайностей и неточностых ударов. Мы пробили по воротам 18 раз и не забили, в следующем матче мы пробили по воротам 19 раз и забили шесть голов. Завтра у нас будет прекрасная возможность выиграть у команды, которая сейчас доминирует в группе.

Конечно, завтра нам потребуется злоба, агрессия, решимость. Перед нами команда, преисполненная энтузиазма, которая лидирует в группе. Это будет непростой матч, но для нас он принципиален. Мы хотим переломить неприятную тенденцию в еврокубках. Нужно достичь победы», — цитирует Индзаги SempreInter.

«Интер» примет «Шериф» завтра, 19 октября. Матч начнётся в 22:00 мск. «Шериф», который набрал 6 очков, лидирует в таблице группы, «Интер» (1) — третий.