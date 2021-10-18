Вернидуб: с «Интером» постараемся играть в наш футбол. У всех есть ахиллесова пята

Главный тренер молдавского «Шерифа» Юрий Вернидуб поделился ожиданиями от матча 3-го тура Лиги чемпионов с итальянским «Интером».
«С „Интером“ будем стараться играть в наш футбол. Я хорошо знаю, что ценность наших игроков и футболистов „Интера“ отличается. Очевидно, что мы не будем отказываться от игры и атак, когда это будет возможно. Я уверен, что они будут сильно давить, не дадут нам вздохнуть спокойно, поэтому нам придется хорошо контратаковать. Знаю, что владение мячом будет на стороне „Интера“, и нам придётся выжидать. Но у каждой команды есть своя ахиллесова пята. Нам придется найти эту пяту „Интера“, чтобы знать, куда бить», — цитирует Вернидуба PassioneInter со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
«Интер» примет «Шериф» завтра, 19 октября. Матч начнётся в 22:00 мск. «Шериф», который набрал 6 очков, лидирует в таблице группы, «Интер» (1) — третий.
- 18 октября 2021
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