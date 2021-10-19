Карасёв: судья за матч пробегает примерно столько же, сколько самый выносливый футболист

Российский футбольный арбитр Сергей Карасёв рассказал о тренировочном процессе судей, а также признался, что не испытывает симпатии ни к одной футбольной команде.
«Как тренируются судьи? Как правило, самые выносливые футболисты пробегают по 12 км за матч. Судья покрывает расстояние в 10 км, иногда — больше. Тренируемся так же, как и футболисты, только без мяча («как футболисты сборной России», — пошутил в ответ Ургант).
Есть ли у меня любимая футбольная команда? Нет. Пристрастий к командам нет. Но есть много футболистов, которые могут нравится по стилю игры. Приятно следить за ними по телевизору. Нравятся креативные футболисты, работающие в центре поля. Впрочем, можно посмотреть и на тех, кто разрушает атаки. И среди таких есть профессионалы своего дела», — сказал Карасёв в новом выпуске телепрограммы «Вечерний Ургант».
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