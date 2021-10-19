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«Как дети». Гари Невилл раскритиковал игру «Манчестер Юнайтед»

«Как дети». Гари Невилл раскритиковал игру «Манчестер Юнайтед»
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл раскритиковал игру «красных дьяволов» в матче 8-го тура английской Премьер-лиги с «Лестер Сити» (2:4).

«Юнайтед» был ужасен. Во втором тайме произошли большие изменения и казалось, что «Лестер» мог забить почти в каждой атаке. «МЮ» выглядел расхлябанным, свободные зоны возникали повсеместно. Смотреть игру «Юнайтед», когда они так расхлябаны, это ужас. Наверное, в «МЮ» думают, что они лучше, чем на самом деле. В итоге команда разделилась на две части: линия атаки из пяти человек с огромным эго и пятёрка обороняющихся.

В игре случаются индивидуальные ошибки, но в целом в команде нет налаженных связей. Они плохо реагируют на голы. Они как дети. В «Сити» и «Ливерпуле» игроки работают как собаки. Они лучшие футболисты мира. Почему же игроки «Юнайтед» так не стараются? Уле-Гуннару Сульшеру нужно заставить их показывать всё лучшее, что у них есть. Если он этого не сделает, у него будут проблемы в конце сезона», — цитирует Невилла Goal.

Видеообзор матча «Лестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»:

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