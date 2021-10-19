Караваев: надо выиграть матчи с Кипром и Хорватией. Тогда и подумаем о чемпионате мира

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев ответил на вопрос о перспективах сборной России в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года.



«Хочется верить, что перспективы у нашей сборной самые лучшие. Сейчас пришёл новый тренер, команда обновилась. Хотим отобраться на чемпионат мира и достойно выступить в Катаре. Но о финальной стадии думать ещё рано. Результаты в последних матчах хорошие, мы взяли шесть очков и вышли на первое место — это очень важно. В ноябре два матча с Кипром и Хорватией, надо выиграть оба. Тогда и подумаем о чемпионате мира», — цитирует Караваева Tuttosport.

Россияне набрали 19 очков и за два матча до завершения квалификации возглавляют таблицу группы. Команда Валерия Карпина уже не сможет занять место ниже второго, так как отрыв от третьего и четвёртого места составляет 9 очков. Ближайшим преследователем россиян является Хорватия (17). Отметим, что Россия также гарантировала себе участие в стыковых матчах.