Роджерс: «Спартак» — отличная команда. Не каждый может победить в Неаполе

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс поделился мнением по поводу завтрашнего противостояния с московским «Спартаком».

«Мы приехали сюда побеждать, добыли победу в последнем матче и хотим продолжать эту серию, поэтому не планирую проводить сильную ротацию. «Спартак» — отличная команда с качественными игроками. Не каждый может приехать в Неаполь и победить, даже несмотря на то, что у «Наполи» было 10 человек. У них есть классный игрок, Виктор Мозес, ожидаем отличную игру.



Я знаю других игроков, помимо Мозеса, но не так хорошо. У «Спартака» мобильные игроки, креативный центр поля, поэтому могу сказать, что знаю эту команду. К любому сопернику мы относимся с уважением. Лига Европы очень важна для нас, мы хотим пройти как можно дальше. Игра со «Спартаком» особенно важна: мы должны были обыгрывать «Наполи», была неудачная игра с «Легией». Важность завтрашнего матча не поддаётся сомнению.



Несмотря на травмированных игроков, особенно в атаке, сомневаюсь, что они выставят сильнейший состав. Нам важно обрести стабильность, поэтому надеюсь, что победа над «Манчестер Юнайтед» поможет нам её обрести. В футболе важно находить баланс. Завтра мы хотим играть агрессивно, владеть мячом. Конкретнее о нашем составе вы узнаете завтра», — передаёт слова Роджерса корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Футболист английского клуба Рикарду Перейра также оценил московскую команду.

«Мы обязательно должны выиграть завтрашний матч, чтобы пройти в плей-офф. Важно уметь перестраиваться в зависимости от соперника, надеюсь, что мы уже достаточно зрелая для этого команда.

Работаю над собой каждый день, стараюсь прогрессировать каждый день. Было тяжело восстанавливаться от травмы, но надеюсь, я могу показывать игру на достойном уровне», — передаёт слова Перейры корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.