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«Спортинг» разгромил «Бешикташ», Коатес оформил дубль

«Спортинг» разгромил «Бешикташ», Коатес оформил дубль
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В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Спортинг» разгромил «Бешикташ». Встреча проходила на стадионе «Водафон Парк» в Стамбуле (Турция) и завершилась со счётом 4:1.

На 15-й минуте первый гол забил защитник португальской команды Себастьян Коатес, ему ассистировал Гонсалу Инасиу. Затем форвард «Бешикташа» Кайл Ларин сравнял счёт, голевую передачу отдал Миралем Пьянич. На 27-й минуте Коатес оформил дубль, результативный пас отдал Паулинью. Пабло Сарабия забил третий гол «Спортинга», реализовав пенальти. В концовке матча Паулинью довёл счёт до разгромного, голевой пас отдал Педру Гонсалвеш.

«Спортинг» в трёх матчах набрал 3 очка и занимает третье место в таблице группы C. «Бешикташ» (0) — последний.

Лига чемпионов. Группа C. 3-й тур
19 октября 2021, вторник. 19:45 МСК
Бешикташ
Стамбул, Турция
Окончен
1 : 4
Спортинг
Лиссабон, Португалия
0:1 Коатес – 15'   1:1 Ларин – 24'   1:2 Коатес – 27'   1:3 Сарабия – 44' (пен)   1:4 Паулинью – 89'
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