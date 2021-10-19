«Спортинг» разгромил «Бешикташ», Коатес оформил дубль

В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Спортинг» разгромил «Бешикташ». Встреча проходила на стадионе «Водафон Парк» в Стамбуле (Турция) и завершилась со счётом 4:1.

На 15-й минуте первый гол забил защитник португальской команды Себастьян Коатес, ему ассистировал Гонсалу Инасиу. Затем форвард «Бешикташа» Кайл Ларин сравнял счёт, голевую передачу отдал Миралем Пьянич. На 27-й минуте Коатес оформил дубль, результативный пас отдал Паулинью. Пабло Сарабия забил третий гол «Спортинга», реализовав пенальти. В концовке матча Паулинью довёл счёт до разгромного, голевой пас отдал Педру Гонсалвеш.

«Спортинг» в трёх матчах набрал 3 очка и занимает третье место в таблице группы C. «Бешикташ» (0) — последний.