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Дик Адвокат поделился ожиданиями от матча «Зенита» и «Ювентуса» в Лиге чемпионов

Дик Адвокат поделился ожиданиями от матча «Зенита» и «Ювентуса» в Лиге чемпионов
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Бывший главный тренер «Зенита» и сборной России Дик Адвокат поделился ожиданиями от матча клуба из Санкт-Петербурга и «Ювентуса» в Лиге чемпионов.

«В домашних играх всегда есть возможность победить. Да, «Зенит» совсем недавно играл в чемпионате, это осложняет подготовку. Но, повторюсь, дома всегда можно и нужно играть на победу», — передаёт слова Адвоката корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Сегодня, 20 октября, Адвокат проведёт встречу с болельщиками перед матчем группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Зенит» — «Ювентус» на стадионе «Газпром Арена». Игра начнётся в 22:00 мск. «Зенит» в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА на выезде уступил лондонскому «Челси» со счётом 0:1. Затем команда из Санкт-Петербурга разгромила «Мальмё» со счётом 4:0.

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