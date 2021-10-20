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Дзюба: играть против «Ювентуса» и «Челси» — это событие

Дзюба: играть против «Ювентуса» и «Челси» — это событие
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Нападающий «Зенита» Артём Дзюба в преддверии матча группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом» поделился мнением об игроках туринской команды.

«Конечно, интереснее когда в группе «Ювентус» и «Челси», а не «Брюгге» и «Лион». Играть против них — это событие, и это дорогого стоит. Кьеза для меня прямо открытие, как и для многих других. Он держит определённый космический уровень, начиная с Евро. Сейчас он действительно чуть ли не главная звезда «Ювентуса».

Кьеллини и Бонуччи для меня два таких мастодонта защитного футбольного цеха. Тоже космический уровень. Надеюсь сыграть против них, это будет очень интересно. Очень хочется себя проверить на таком уровне и во всех компонентах. Кьеллини старше меня, Бонуччи примерно ровесник», — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».

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