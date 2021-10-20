Тренер «Галатасарая» Терим: мы с «Локомотивом» играем в группе уровня Лиги чемпионов

Турецкий специалист Фатих Терим, возглавляющий «Галатасарай», высказался о предстоящем матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы с «Локомотивом».
«Небольшие корректировки будут, но мы будем играть в свою игру. Маркус Гисдоль сказал, что мы играем больше с мячом, больше им владеем. С «Локомотивом» мы не чужие команды: часто играем друг с другом в еврокубках, мы были на открытии их стадиона. Считаю, что «Локомотив» будет выше в своей лиге, это хорошая команда.
Да, мы лидеры, у нас четыре очка. Понятно, если мы выиграем, будет преимущество, но если проиграем, то «Локомотив» будет иметь высокие шансы на выход. Все команды в группе сильны, это группа уровня Лиги чемпионов», — сказал Терим на пресс конференции.
Помимо «Галатасарая» и «Локомотива», в группе Е выступают «Лацио» и «Марсель».
- 20 октября 2021
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