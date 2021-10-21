Червиченко — о Дзюбе: одно дело аутсайдерам забивать и майку задирать, другое — «Ювентусу»

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал результат матча третьего тура Лиги чемпионов «Зенит» — «Ювентус» (0:1).
«Игра была равной, не сказал бы, что «Ювентус» в чём-то превосходил. Обидно за четыре минуты до конца пропустить. Всё-таки уровень игроков у «Юве» посильнее. Азмун в этом сезоне ничего не показывает. Если бы Клаудиньо с Малкомом поддерживал Азмун, то было бы совсем великолепно. Дзюба устал и в конце совсем ничего не мог. Одно дело – нашим аутсайдерам забивать и майку задирать, другое — попробовать забить «Ювентусу». Как говорят в Одессе – две большие разницы.
«Зенит» играет гораздо лучше, чем в прошлом году. Проблема петербуржцев в разнице игроков: одна группа футболистов очень яркая, а другая не дотягивает. Это сильно бросается в глаза. С третьего места в Лигу Европы «Зенит» выйдет. Конечно, обходить такие команды, как «Челси» и «Ювентус», пока рановато», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
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