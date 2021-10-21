Крицюк: обидный гол в конце. Игра так складывалась, что могли отстоять ничью

Голкипер «Зенита» Станислав Крицюк прокомментировал домашнее поражение команды от туринского «Ювентуса» в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов (0:1).
«Мы больше оборонялась и искали удачу в контратаках. Обидный гол в конце. Игра так складывалась, что могли отстоять ничью. Если бы были удачливее в последних передачах, получилось бы создать больше моментов. Будем разбирать игру. Смотреть, что не получается в атаке. Много позволили подач без достаточного прессинга. Я видел только один повтор гола. Как я понял, лучше можно было бы сыграть при передаче. Но надо ещё раз пересмотреть. Тогда будет больше понимания», — передаёт слова Крицюка корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
После 3 туров «Зенит» занимает 3-е место в группе H Лиги чемпионов.
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