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Крицюк: обидный гол в конце. Игра так складывалась, что могли отстоять ничью

Крицюк: обидный гол в конце. Игра так складывалась, что могли отстоять ничью
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Голкипер «Зенита» Станислав Крицюк прокомментировал домашнее поражение команды от туринского «Ювентуса» в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов (0:1).

«Мы больше оборонялась и искали удачу в контратаках. Обидный гол в конце. Игра так складывалась, что могли отстоять ничью. Если бы были удачливее в последних передачах, получилось бы создать больше моментов. Будем разбирать игру. Смотреть, что не получается в атаке. Много позволили подач без достаточного прессинга. Я видел только один повтор гола. Как я понял, лучше можно было бы сыграть при передаче. Но надо ещё раз пересмотреть. Тогда будет больше понимания», — передаёт слова Крицюка корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

После 3 туров «Зенит» занимает 3-е место в группе H Лиги чемпионов.

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