КДК РФС объявил наказания за нарушения санитарного регламента в матчах 11-го тура РПЛ

КДК РФС объявил ряд наказаний за нарушения санитарного регламента в матчах 11-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Краснодар» — «Уфа»: Камилов перепрыгнул через рекламные щиты, взял на руки ребёнка. Агаларов и Урунов подошли к болельщикам и раздавали автографы. Камилов и Агаларов наказаны на 30 тыс. рублей. Урунов — 20 тысяч рублей, так как это первое нарушение.
«Урал» — ЦСКА: болельщики ЦСКА нарушали социальную дистанцию и масочный режим. Клуб оштрафован на 25 тыс. рублей», — передаёт решение КДК РФС корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
Напомним, ранее сегодня стало известно, что с 28 октября по 7 ноября в Москве вводится локдаун. На это время запрещается проведение массовых культурных, зрелищных, спортивных, рекламных, развлекательных и прочих мероприятий, за исключением мероприятий, проводимых по решению органов государственной власти либо по согласованию с Управлением Роспотребнадзора по городу Москве.
- 21 октября 2021
-
15:59
-
15:56
-
15:49
-
15:36
-
15:29
-
15:29
-
15:01
-
15:00
-
14:59
-
14:30
-
14:19
-
14:18
-
13:53
-
13:48
-
13:22
-
13:17
-
13:12
-
13:06
-
12:34
-
12:31
-
12:27
-
12:19
-
12:19
-
11:54
-
11:52
-
11:28
-
11:27
-
11:22
-
11:11
-
10:56
-
10:42
-
10:38
-
10:31
-
10:09
-
09:58