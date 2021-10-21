КДК РФС объявил наказания за нарушения санитарного регламента в матчах 11-го тура РПЛ

КДК РФС объявил ряд наказаний за нарушения санитарного регламента в матчах 11-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Краснодар» — «Уфа»: Камилов перепрыгнул через рекламные щиты, взял на руки ребёнка. Агаларов и Урунов подошли к болельщикам и раздавали автографы. Камилов и Агаларов наказаны на 30 тыс. рублей. Урунов — 20 тысяч рублей, так как это первое нарушение.

«Урал» — ЦСКА: болельщики ЦСКА нарушали социальную дистанцию и масочный режим. Клуб оштрафован на 25 тыс. рублей», — передаёт решение КДК РФС корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что с 28 октября по 7 ноября в Москве вводится локдаун. На это время запрещается проведение массовых культурных, зрелищных, спортивных, рекламных, развлекательных и прочих мероприятий, за исключением мероприятий, проводимых по решению органов государственной власти либо по согласованию с Управлением Роспотребнадзора по городу Москве.