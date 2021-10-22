«Это наш уровень». Роднина — о поражениях «Спартака», «Зенита» и «Локо» в еврокубках

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина прокомментировала поражения «Зенита», «Спартака» и «Локомотива» в еврокубках.
«Нет выражения «достойное поражение». Поражение в борьбе может быть, но проиграть достойно — утешительный приз. Что касается трёх поражений наших клубов в еврокубках, то что мы хотим? Это наш уровень. Есть надежда, есть желание, но пока имеем то, что имеем. Нужно правильно оценивать наши возможности. А завышенные требования и желания иногда очень болезненно сказываются.
Наши большие достижения на уровне сборной были в 60-х годах. Восторги, вопли, заслуженные мастера за восьмое место на чемпионате мира… кажется, ни один вид спорта себе такой блажи не позволял. Да, они действительно хорошо играли, старались, сделали всё возможное и даже невозможное. Но уровень есть уровень. Мы должны это понимать, должны делать какие-то выводы. У нас самое большое количество спортивных школ, отделений в стране по футболу», — сказала Роднина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
- 22 октября 2021
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