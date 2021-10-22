Агент Сафонов: у «Спартака» явная нехватка лидеров. Провальный сезон проводит Максименко

Агент Алексей Сафонов поделился мнением о ситуации, которая сложилась в московском «Спартаке».
«Лично у меня впечатление, что Витория выжимает из «Спартака» максимум. Но есть множество неприятных факторов. Например, провальный сезон проводит Максименко. Вратарь практически не выручает команду. «Спартаку» не хватает какой-то стабильности и солидности. И у команды явная нехватка лидеров. «Спартак» всегда отличался своими стержневыми игроками, такими как Тихонов и Титов, например. В другие времена были Черенков, Хидиятуллин. Из свежих примеров можно вспомнить Глушакова. Сейчас в «Спартаке» таких заводил нет», — цитирует Сафонова телекомпания «Новый Век».
Матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» – «Спартак» состоится 24 октября. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало игры – в 19:00 мск.
- 22 октября 2021
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