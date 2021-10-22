Агент Сафонов: еврокубки — лакмусовая бумажка российского футбола, Украина почти обошла

Агент Алексей Сафонов поделился мнением о выступлении российских клубов в еврокубках.
«Еврокубки — это лакмусовая бумажка уровня нашего российского чемпионата. В Европе нет никаких симпатий к тем или иным командам, судейство ровное. Все выходят и играют за бабки. К сожалению, нас уже даже Украина почти обошла, Шотландии и Австрии уступаем в таблице коэффициентов УЕФА.
Можно сколько угодно голословно заявлять, что наш чемпионат растёт, основываясь на росте доходов клубов, росте стоимости телеправ. Но еврокубки показывают более реальную картину. Порядок давно надо наводить в нашем футболе. Как я не раз говорил, начинать надо с детского футбола. Ведь ярких талантов у нас не так много.
Наглядным примером для нас служит та же Дания. Маленькая страна, а как выступает в отборе к ЧМ и сколько ярких молодых звёзд играет в европейских клубах. У них здорово играет, и молодёжная, и юношеская сборные — вся система выстроена», — цитирует Сафонова телекомпания «Новый Век».
- 22 октября 2021
-
16:30
-
16:22
-
16:14
-
16:10
-
16:00
-
15:56
-
15:45
-
15:36
-
15:27
-
15:18
-
15:02
-
14:57
-
14:54
-
14:35
-
14:31
-
14:22
-
14:00
-
13:58
-
13:49
-
13:39
-
13:35
-
13:31
-
13:21
-
13:05
-
13:04
-
12:56
-
12:51
-
12:42
-
12:41
-
12:28
-
12:16
-
12:01
-
11:59
-
11:56
-
11:38