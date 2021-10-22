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Агент Сафонов: еврокубки — лакмусовая бумажка российского футбола, Украина почти обошла

Агент Сафонов: еврокубки — лакмусовая бумажка российского футбола, Украина почти обошла
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Агент Алексей Сафонов поделился мнением о выступлении российских клубов в еврокубках.

«Еврокубки — это лакмусовая бумажка уровня нашего российского чемпионата. В Европе нет никаких симпатий к тем или иным командам, судейство ровное. Все выходят и играют за бабки. К сожалению, нас уже даже Украина почти обошла, Шотландии и Австрии уступаем в таблице коэффициентов УЕФА.

Можно сколько угодно голословно заявлять, что наш чемпионат растёт, основываясь на росте доходов клубов, росте стоимости телеправ. Но еврокубки показывают более реальную картину. Порядок давно надо наводить в нашем футболе. Как я не раз говорил, начинать надо с детского футбола. Ведь ярких талантов у нас не так много.

Наглядным примером для нас служит та же Дания. Маленькая страна, а как выступает в отборе к ЧМ и сколько ярких молодых звёзд играет в европейских клубах. У них здорово играет, и молодёжная, и юношеская сборные — вся система выстроена», — цитирует Сафонова телекомпания «Новый Век».

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