Агент Сафонов: еврокубки — лакмусовая бумажка российского футбола, Украина почти обошла

Агент Алексей Сафонов поделился мнением о выступлении российских клубов в еврокубках.



«Еврокубки — это лакмусовая бумажка уровня нашего российского чемпионата. В Европе нет никаких симпатий к тем или иным командам, судейство ровное. Все выходят и играют за бабки. К сожалению, нас уже даже Украина почти обошла, Шотландии и Австрии уступаем в таблице коэффициентов УЕФА.



Можно сколько угодно голословно заявлять, что наш чемпионат растёт, основываясь на росте доходов клубов, росте стоимости телеправ. Но еврокубки показывают более реальную картину. Порядок давно надо наводить в нашем футболе. Как я не раз говорил, начинать надо с детского футбола. Ведь ярких талантов у нас не так много.



Наглядным примером для нас служит та же Дания. Маленькая страна, а как выступает в отборе к ЧМ и сколько ярких молодых звёзд играет в европейских клубах. У них здорово играет, и молодёжная, и юношеская сборные — вся система выстроена», — цитирует Сафонова телекомпания «Новый Век».