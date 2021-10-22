Стала известна сумма, которую «Лион» готов заплатить за Сердара Азмуна

Стала известна сумма, которую французский «Лион» готов заплатить за иранского нападающего петербуржского «Зенита» Сердара Азмуна. Об этом информирует Foot Mercato.

Французский клуб готов заплатить за иранца около € 7-8 млн. Напомним, что срок действующего контракта Азмуна с «Зенитом» истекает летом 2022 года. Ранее сообщалось, что «Лион» летом готов был заплатить за форварда в два раза больше — € 16 млн.

В нынешнем сезоне Сердар Азмун провёл 12 матчей за «Зенит», в которых забил пять голов и получил одну красную карточку. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость иранца в € 25 млн. Ранее Азмун защищал цвета казанского «Рубина» и «Ростова» из одноимённого города.