Стала известна сумма, которую «Лион» готов заплатить за Сердара Азмуна
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Стала известна сумма, которую французский «Лион» готов заплатить за иранского нападающего петербуржского «Зенита» Сердара Азмуна. Об этом информирует Foot Mercato.
Французский клуб готов заплатить за иранца около € 7-8 млн. Напомним, что срок действующего контракта Азмуна с «Зенитом» истекает летом 2022 года. Ранее сообщалось, что «Лион» летом готов был заплатить за форварда в два раза больше — € 16 млн.
В нынешнем сезоне Сердар Азмун провёл 12 матчей за «Зенит», в которых забил пять голов и получил одну красную карточку. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость иранца в € 25 млн. Ранее Азмун защищал цвета казанского «Рубина» и «Ростова» из одноимённого города.
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