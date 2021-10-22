Степашин: спасибо «Динамо», что в такой день подарили победу Льву Ивановичу Яшину

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин прокомментировал победу москвичей в игре с «Химками», которая завершилась со счётом 4:1.

«Хороший результат! Я получил удовольствие от игры. Спасибо, что в такой день подарили Льву Ивановичу победу со счётом 4:1. Конечно, можно было 4:0… Но у нас всё впереди», — сказал Степашин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

В матче «Динамо» — «Химки» полузащитник московского клуба Арсен Захарян отдал 3 голевых передачи и вышел на 1-е место в гонке ассистентов Российской Премьер-Лиги. Голами в игре отметились полузащитники Никола Моро, Вячеслав Грулёв и нападающий Константин Тюкавин. «Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию матча.