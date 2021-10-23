Алексей Березуцкий прокомментировал победу ЦСКА в матче с «Крыльями Советов»
Поделиться
Главный тренер московского ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал результат матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов» (3:1).
«В первом тайме не получался выход из обороны в атаку, тяжело создавали моменты и плохо останавливали быстрые атаки соперника. Во втором тайме мы чуть изменили игру, в первую очередь, в начальной стадии атаки, и стало чуть лучше. Первая волевая победа в сезоне — это хорошо. К ребятам нет претензий по характеру и самоотдаче, и сегодня они снова его проявили», — приводит слова Березуцкого «Матч ТВ».
Московский ЦСКА набрал 23 очка и поднялся на 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Крылья Советов» (16) — на 8-м месте.
Комментарии
- 23 октября 2021
-
22:54
-
22:35
-
22:31
-
22:21
-
22:15
-
22:06
-
22:06
-
22:02
-
22:00
-
21:53
-
21:50
-
21:43
-
21:41
-
21:36
-
21:33
-
21:30
-
21:28
-
21:15
-
21:12
-
21:12
-
21:03
-
20:52
-
20:51
-
20:49
-
20:45
-
20:36
-
20:34
-
20:29
-
20:16
-
20:05
-
20:04
-
20:01
-
19:54
-
19:54
-
19:45
Партнерский контент