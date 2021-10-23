Алексей Березуцкий прокомментировал победу ЦСКА в матче с «Крыльями Советов»

Главный тренер московского ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал результат матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов» (3:1).



«В первом тайме не получался выход из обороны в атаку, тяжело создавали моменты и плохо останавливали быстрые атаки соперника. Во втором тайме мы чуть изменили игру, в первую очередь, в начальной стадии атаки, и стало чуть лучше. Первая волевая победа в сезоне — это хорошо. К ребятам нет претензий по характеру и самоотдаче, и сегодня они снова его проявили», — приводит слова Березуцкого «Матч ТВ».

Московский ЦСКА набрал 23 очка и поднялся на 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Крылья Советов» (16) — на 8-м месте.