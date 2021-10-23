Эджуке: на второй тайм ЦСКА вышел с пониманием, что нужно менять игру

Нападающий московского ЦСКА Чидера Эджуке прокомментировал результат матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (3:1).



«В первую очередь три очка заработали, мы очень счастливы, начали немного вальяжно и медленно, мы пропустили. Во втором тайме мы начали играть, создавать моменты и вышли с понимаем, что нам надо менять игру и доминировать в ней. Поэтому мы провели необходимые изменения и добились победы. Мне удалось сделать хорошее открывание в моменте с голом, который придал нам дополнительной энергии», — приводит слова Эджуке «Матч ТВ».



ЦСКА набрал 23 очка и поднялся на 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Крылья Советов» (16) — на 8-м месте.

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