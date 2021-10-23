Эджуке: на второй тайм ЦСКА вышел с пониманием, что нужно менять игру
Поделиться
Нападающий московского ЦСКА Чидера Эджуке прокомментировал результат матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (3:1).
«В первую очередь три очка заработали, мы очень счастливы, начали немного вальяжно и медленно, мы пропустили. Во втором тайме мы начали играть, создавать моменты и вышли с понимаем, что нам надо менять игру и доминировать в ней. Поэтому мы провели необходимые изменения и добились победы. Мне удалось сделать хорошее открывание в моменте с голом, который придал нам дополнительной энергии», — приводит слова Эджуке «Матч ТВ».
ЦСКА набрал 23 очка и поднялся на 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Крылья Советов» (16) — на 8-м месте.
Комментарии
- 23 октября 2021
-
22:54
-
22:35
-
22:31
-
22:21
-
22:15
-
22:06
-
22:06
-
22:02
-
22:00
-
21:53
-
21:50
-
21:43
-
21:41
-
21:36
-
21:33
-
21:30
-
21:28
-
21:15
-
21:12
-
21:12
-
21:03
-
20:52
-
20:51
-
20:49
-
20:45
-
20:36
-
20:34
-
20:29
-
20:16
-
20:05
-
20:04
-
20:01
-
19:54
-
19:54
-
19:45
Партнерский контент