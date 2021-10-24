Кофрие: фанаты «Спартака» прозвали меня «Антифризом»? Не знаю, что это

Защитник московского «Спартака» Максимилиано Кофрие поделился мнением о прозвище, которое ему дали болельщики.



«Фанаты „Спартака“ назвали меня „Антифризом“? Да, я читал, что они пишут, но совершенно не знаю, что это такое. Понимаете, мне сложно читать комментарии на русском языке. Были ли раньше прозвища? Нет, меня называли просто „Макс“.

Узнают ли меня в Москве? Да, люди подходят, фотографируются. Внимание чувствуется. Чувствую ли, что «Спартак» — самый популярный клуб России? Да, часто на улицах встречаю людей с символикой клуба. Тем более, что у клуба такая богатая история», — сказал Кофрие в интервью «Спорт-экспрессу».

В сезоне-2021/2022 Максимилиано Кофрие провёл за «Сент-Трюйден» пять матчей в чемпионате Бельгии, не отметившись в них результативными действиями. Ранее он выступал за клуб «Васланд-Беверен». В московский клуб защитник перешёл во время летнего трансферного окна.

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