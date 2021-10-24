«Брентфорд» — «Лестер Сити»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:00

Сегодня, 24 октября, состоится матч «Брентфорд» — «Лестер Сити». Встреча 9-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Брентфорд Коммьюнити» в Брентфорде. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Брентфорд» — «Лестер Сити».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Саймоном Хупером. Помогать ему будут ассистенты Саймон Беннетт и Дерек Итон. Резервный рефери — Даррен Ингланд.

«Брентфорд» набрал 12 очков в 8 матчах и занимает 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Лестер Сити» (11) — на 12-м месте. Лидирует лондонский «Челси», набравший 22 очка в 9 встречах. Действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити».