«Брентфорд» — «Лестер Сити»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:00
Поделиться
Сегодня, 24 октября, состоится матч «Брентфорд» — «Лестер Сити». Встреча 9-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Брентфорд Коммьюнити» в Брентфорде. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Брентфорд» — «Лестер Сити».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Саймоном Хупером. Помогать ему будут ассистенты Саймон Беннетт и Дерек Итон. Резервный рефери — Даррен Ингланд.
«Брентфорд» набрал 12 очков в 8 матчах и занимает 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Лестер Сити» (11) — на 12-м месте. Лидирует лондонский «Челси», набравший 22 очка в 9 встречах. Действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити».
Комментарии
- 24 октября 2021
-
14:00
-
13:33
-
13:30
-
13:25
-
13:00
-
12:50
-
12:45
-
12:36
-
12:21
-
12:16
-
12:00
-
11:43
-
11:20
-
11:15
-
11:11
-
11:00
-
10:54
-
10:42
-
10:21
-
10:10
-
10:06
-
09:57
-
09:42
-
09:36
-
09:30
-
09:19
-
08:42
-
08:33
-
08:24
-
00:56
-
00:43
-
00:37
-
00:22
-
00:17
- 23 октября 2021
-
23:58
Партнерский контент