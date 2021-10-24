«Барселона» — «Реал»: онлайн-трансляция матча Примеры начнётся в 17:15

Сегодня, 24 октября, состоится матч 10-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 между каталонской «Барселоной» и мадридским «Реалом». Игра пройдёт на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне (Испания). Онлайн-трансляция матча 10-го тура Примеры начнётся в 17:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. В прямом эфире встречу покажет «Okko Спорт».
Матч 10-го тура Примеры обслужит испанская бригада арбитров во главе с Хосе Санчесом Мартинесом. Ему будут ассистировать арбитры Рауль Кабаньеро Мартинес и Хосе Гальехо Гарсия. Резервный арбитр: Хосе Мартинес Монтальбан.
«Реал» на данный момент занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 17 очков в 8 матчах. «Барселона» находится на 8-м месте. Каталонцы смогли набрать 15 очков за 8 игр чемпионата.
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