Семак объяснил, почему Малком не сыграет со «Спартаком», а Дзюба остался в запасе

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил выбор стартового состава на матч 12-го тура РПЛ со «Спартаком».

«У Малкома повреждение, поэтому он не сможет принять участие в сегодняшнем матче. Клаудиньо пропустил пару дней, у него сильный ушиб, но по результатам обследования повреждения нет. Поэтому он может играть. Надеюсь, его не будет беспокоить этот ушиб.



Почему Дзюба в запасе? Это решение, такую выбрали тактическую схему. Схема с двумя нападающими немного снижает нашу скоростную игру. Поэтому сегодня выбрали игру с одним или, если хотите, с тремя форвардами. Посмотрим, как себя проявит Мостовой, для которого это хороший шанс. В прошлый раз при схеме с одним форвардом играл Дзюба, а сейчас Азмун», — сказал Семак в эфире «Матч Премьер».