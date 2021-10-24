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«Зенит» — «Спартак». Платная прямая трансляция
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19:00 Мск
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Семак объяснил, почему Малком не сыграет со «Спартаком», а Дзюба остался в запасе

Семак объяснил, почему Малком не сыграет со «Спартаком», а Дзюба остался в запасе
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил выбор стартового состава на матч 12-го тура РПЛ со «Спартаком».

«У Малкома повреждение, поэтому он не сможет принять участие в сегодняшнем матче. Клаудиньо пропустил пару дней, у него сильный ушиб, но по результатам обследования повреждения нет. Поэтому он может играть. Надеюсь, его не будет беспокоить этот ушиб.

Почему Дзюба в запасе? Это решение, такую выбрали тактическую схему. Схема с двумя нападающими немного снижает нашу скоростную игру. Поэтому сегодня выбрали игру с одним или, если хотите, с тремя форвардами. Посмотрим, как себя проявит Мостовой, для которого это хороший шанс. В прошлый раз при схеме с одним форвардом играл Дзюба, а сейчас Азмун», — сказал Семак в эфире «Матч Премьер».

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