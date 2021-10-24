«Зенит» — «Спартак»: Джикия головой вынес мяч с «ленточки» ворот на 10-й минуте матча

Сегодня, 24 октября, в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 санкт-петербургский «Зенит» встречается с московским «Спартаком». Игра проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 10-й минуте «Зенит» был близок к тому, чтобы открыть счёт. Вендел шикарной передачей разрезал оборону соперника, Клаудиньо сделал скидку на Азмуна, но Кофрие заблокировал удар иранца. Тут же бразилец бил по пустым воротам, но Георгий Джикия головой выбил мяч с «ленточки» ворот «Спартака».

Матч «Зенит» — «Спартак» обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым (Ростов-на-Дону). Ассистенты — Владислав Назаров (Невинномысск) и Максим Ковалёв (Реутов). Резервный арбитр — Евгений Кукуляк (Калуга).

«Зенит» после 11 туров РПЛ являлся лидером чемпионата. Команда Сергея Семака набрала 23 очка в 11 турах. На данный момент «Зенит» занимает 2-ю позицию в таблице РПЛ. «Спартак» за 11 матчей набрал 17 очков. Подопечные Руя Витории находятся на 7-й строчке турнирной таблицы.