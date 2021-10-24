Солтмурад Бакаев выступил с заявлением о неудачных результатах «Рубина»

Полузащитник «Рубина» Солтмурад Бакаев высказался о неудачных результатах казанской команды после ничьей в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой» (1:1).

«Очевидно, что команда переживает не лучшие времена и мы не показываем ту игру, которую можем. Да, мы стараемся сделать всё возможное для победы команды, но этого недостаточно. Мы полностью осознаём всю ответственность. Такие отрезки случаются. Теперь впереди много работы. Я уверен, что мы справимся. Мы — «Рубин», нас не остановить», — написал Солтмурад Бакаев в своём «инстаграме».

Напомним, казанский «Рубин» набрал в 12 матчах 16 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. На данный момент неудачная серия «Рубина» в чемпионате России насчитывает 5 матчей без побед подряд.