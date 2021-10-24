Массимо Каррера отреагировал на историческое поражение «Спартака» от «Зенита»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал историческое поражение «Спартака» в матче с «Зенитом» (1:7).

«Знаю, что «Спартак» в матче с «Зенитом» потерпел крупнейшее поражение в чемпионатах России. К сожалению, в футболе такое случается», — сказал Каррера в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Сегодня, 24 октября, в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 санкт-петербургский «Зенит» встречался с московским «Спартаком». Игра проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 7:1. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым (Ростов-на-Дону). «Спартак» впервые в истории проиграл с таким счётом.



«Зенит» после 12 туров РПЛ является лидером чемпионата России. Команда Сергея Семака набрала 26 очков в 12 турах. «Спартак» за 12 матчей набрал 17 очков. Подопечные Руя Витории находятся на 7-й строчке в турнирной таблице.