Клопп — о победе 5:0 над «Манчестер Юнайтед»: это исключительный результат

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу в матче 9-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед».
«Что я могу сказать? Ожидал ли я такого? Нет. То, что мы делали на последней трети поля, было безумием. Высоко прессинговали, выигрывали мячи, забивали прекрасные голы. В перерыве я сказал, что нужно играть ещё лучше.
Команда начала невероятно хорошо, но потом перестала играть. Мы контролировали игру после пятого гола. Речь шла не о том, чтобы забить ещё, а о том, чтобы избежать травм.
Безумный результат. Это нечто особенное, но мы не будем праздновать как сумасшедшие, мы уважаем соперника. Нам повезло в некоторых моментах, «Юнайтед» сейчас не в лучшем состоянии.
Счёт 5:0 — я не могу быть счастливее. Это исключительный результат. Абсолютно невероятный.
У меня в памяти несколько поражений, в которых не было необходимости, но мы выиграли сегодня, так что мы пьем пиво по дороге домой», — цитирует Клоппа BBC.
Матч «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» завершился победой гостей со счётом 5:0. На счёту Салаха хет-трик, по мячу забили Наби Кейта и и Диогу Жота.
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