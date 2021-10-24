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Семак: травма Дугласа добавила нам головной боли. Это задняя мышца бедра

Семак: травма Дугласа добавила нам головной боли. Это задняя мышца бедра
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал травму защитника Дугласа Сантоса в матче 12-го тура РПЛ со «Спартаком» (7:1).

«Ракицкий подавал стандарты изначально, поэтому у Сантоса была другая роль. Травма Дугласа добавила нам головной боли, потому что это очень важный для нас игрок. Сейчас сложно понять, на какое время он выбыл. Это задняя мышца бедра. Точнее мы узнаем завтра-послезавтра.

У Малкома повреждение, он не смог принять участия в этой игре. Будем надеяться, что к следующему матчу он будет готов. Травма несерьёзная, но сложно предугадать, насколько быстро будет проходить процесс реабилитации. Травма точно не на месяц, но пока участие в следующих матчах под вопросом», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

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