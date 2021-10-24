Семак: предполагали, что выйдет Рассказов. У «Спартака» небольшой выбор на этой позиции

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал появление защитников Максимилиано Кофрие и Николая Рассказова в основном составе «Спартака» в матче 12-го тура РПЛ (7:1).

«Кофрие — игрок, который может сыграть на разных позициях. Рассказов уже играл на этой позиции, предполагали, что он выйдет, там небольшой выбор. «Спартак» знает всю нашу обойму, как и мы знаем, кто может сыграть у них, кто готовится к матчу. Больших сюрпризов не было», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Сегодня, 24 октября, в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 санкт-петербургский «Зенит» встречался с московским «Спартаком». Игра проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 7:1. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым (Ростов-на-Дону).