В «Спартаке» отреагировали на информацию об избиении болельщиков на стадионе «Зенита»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал информацию об избиении болельщиков на стадионе «Зенита».

«По предварительной информации, пятеро болельщиков «Спартака» были задержаны в периметре стадиона. Разбираемся в причинах и обстоятельствах задержания. Изучаем записи системы видеонаблюдения, исходя из которых оценим обоснованность применения силы и спецсредств со стороны полиции.



Сотрудники службы безопасности «Спартака» находятся на связи с задержанными болельщиками, полицией и службой безопасности стадиона», — сказал Зеленов в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Сообщалось, что в перерыве матча «Зенит» — «Спартак» (7:1) при попытке покинуть территорию стадиона «Газпром Арена» представителями органов были избиты фанаты московской команды.