«Спартак» выступил с заявлением после публикации видео жёсткого задержания фанатов клуба

Пресс-служба московского «Спартака» выступила с заявлением об избиении болельщиков на стадионе «Зенита» (1:7) в перерыве матча 12-го тура чемпионата России.
«Клуб выясняет обстоятельства жёсткого задержания болельщиков «Спартака» в Санкт-Петербурге. К сожалению, имеющиеся материалы не позволяют говорить о том, что действия полиции были корректными и обоснованными.
За двое суток до начала матча состоялось совещание с участием Лиги, клубов и полиции, на котором были достигнуты определённые договорённости — в том числе о предоставлении болельщикам «Спартака» автобусов после матча — что связано со сложной логистикой петербургского стадиона.
Вместе с тем группа болельщиков по понятным причинам решила покинуть матч после первого тайма — однако полиция воспрепятствовала этому. Что привело к словесному конфликту и последующему жёсткому задержанию некоторых болельщиков.
Мы обратились в Лигу с запросом о проведении тщательной проверки по факту этого инцидента — учитывая то, что это не первый подобный случай в Петербурге. Также клуб готов оказать задержанным юридическую поддержку», — заявили в пресс-службе «Спартака».
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