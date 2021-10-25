Сульшер теряет поддержку игроков «Манчестер Юнайтед», они недовольны решениями тренера

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер потерял поддержку некоторых игроков команды, утверждает журналист ESPN Марк Огден. По данным источника, после поражения команды в матче 11-го тура АПЛ с «Ливерпулем» (0:5) футболисты «Манчестер Юнайтед» задались вопросами о решениях тренера.
Игроки недовольны фаворитизмом Сульшера, который продолжает выпускать футболистов, несмотря на плохую форму. Якобы некоторые игроки жаловались на тренера, когда находились в своих сборных во время октябрьской паузы.
Кроме того, тренеру не удаётся наладить взаимопонимание Криштиану Роналду и Мэйсона Гринвуда. Португалец бывает недоволен тем, что его партнёр предпочитает бить самостоятельно, а не ассистировать.
Ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что руководство «Манчестер Юнайтед» определится с позицией по Сульшеру в ближайшие дни.
- 25 октября 2021
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