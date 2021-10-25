Руководство «Манчестер Юнайтед» определится с судьбой Сульшера в ближайшие дни

Руководство «Манчестер Юнайтед» накануне, 25 октября, не стало проводить экстренное совещание, несмотря на поражение команды в матче 9-го тура АПЛ с «Ливерпулем» со счётом 0:5, сообщает журналист Фабрицио Романо. По данным источника, пока боссы клуба не приняли решение по поводу тренера.
«Итоговая позиция по Сульшеру будет принята в ближайшие часы / дни. До сих пор Сульшера всегда защищали. Слухи о том, что Антонио Конте не рассматривается на должность главного тренера команды, не соответствуют действительности, но пока никаких переговоров нет», — написал Романо в своём «твиттере».
«Ливерпуль» занимает 2-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 21 очко в 9 турах. «Манчестер Юнайтед» находится на 7-м месте, набрав лишь 14 очков. «Красные дьяволы» не побеждают в АПЛ в четырёх последних матчах.
- 25 октября 2021
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