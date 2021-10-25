«Локомотив» обыграл «Сочи» благодаря автоголу и дебютному мячу Едвая

В матче 12-го тура РПЛ «Локомотив» переиграл «Сочи». Встреча проходила на стадионе «РЖД Арена» в Москве и завершилась со счётом 2:1.

Первый гол «Сочи» пропустил на 41-й минуте. Прямой розыгрыш стандартного положения прошёл спокойно, но повторная подача Константина Марадишвили с левого фланга во вратарскую смутила защитника гостей Игоря Юрганова, который в падении срезал мяч в свои ворота.



На 49-й минуте Мацей Рыбус от угла поля исполнил навес во вратарскую, куда вбежал Тин Едвай и головой переправил мяч в сетку ворот. Защитник «Локомотива» забил первый гол за железнодорожников. В добавленное время Жоаозиньо ударом со штрафного отыграл один мяч.



Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. Ассистенты — Алексей Лунёв (Новосибирск) и Роман Милюченко (Санкт-Петербург). Резервный арбитр — Андрей Фисенко (Владивосток).



«Локомотив» после 12 туров занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. Москвичи набрали 21 очко, они отстают от лидирующего «Зенита» на пять очков. «Сочи» (21) находится на шестом месте.