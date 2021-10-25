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«Локомотив» обыграл «Сочи» благодаря автоголу и дебютному мячу Едвая

«Локомотив» обыграл «Сочи» благодаря автоголу и дебютному мячу Едвая
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В матче 12-го тура РПЛ «Локомотив» переиграл «Сочи». Встреча проходила на стадионе «РЖД Арена» в Москве и завершилась со счётом 2:1.

Первый гол «Сочи» пропустил на 41-й минуте. Прямой розыгрыш стандартного положения прошёл спокойно, но повторная подача Константина Марадишвили с левого фланга во вратарскую смутила защитника гостей Игоря Юрганова, который в падении срезал мяч в свои ворота.

На 49-й минуте Мацей Рыбус от угла поля исполнил навес во вратарскую, куда вбежал Тин Едвай и головой переправил мяч в сетку ворот. Защитник «Локомотива» забил первый гол за железнодорожников. В добавленное время Жоаозиньо ударом со штрафного отыграл один мяч.

Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. Ассистенты — Алексей Лунёв (Новосибирск) и Роман Милюченко (Санкт-Петербург). Резервный арбитр — Андрей Фисенко (Владивосток).

«Локомотив» после 12 туров занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. Москвичи набрали 21 очко, они отстают от лидирующего «Зенита» на пять очков. «Сочи» (21) находится на шестом месте.

Россия - Премьер-Лига. 12-й тур
25 октября 2021, понедельник. 19:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 1
Сочи
Сочи
1:0 Юрганов – 41' (автогол)   2:0 Едвай – 49'   2:1 Жоаозиньо – 90+4'
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