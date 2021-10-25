Облак стал третьим иностранцем по количеству матчей за «Атлетико»

Вчера, 24 октября, в стартовом составе «Атлетико» на матч 10-го тура испанской Примеры с «Реалом Сосьедад» вышел словенский вратарь Ян Облак. Данное появление стало 315-м для словенца в составе «матрасников» во всех турнирах, сообщает Sport.es.
По информации источника, Облак стал третьим иностранным игроком в истории «Атлетико» по количеству проведённых матчей. По данному показателю голкипер обошёл колумбийского защитника Луиса Переа.
Больше словенца за мадридский клуб сыграл только бразилец Филипе Луис, который провёл 333 матча, и уругваец Диего Годин, который вышел на поле в футболке «Атлетико» в 389 встречах.
В 315 сыгранных матчах за мадридский клуб Облак пропустил 224 мяча и 163 раза оставил свои ворота на замке.
Игрок выступает за «матрасников» с 2014 года, куда перешёл из лиссабонской «Бенфики» за € 16 млн. Контракт словенского вратаря с клубом рассчитан до июня 2023 года.
- 25 октября 2021
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